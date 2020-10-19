В краевом минобре не рекомендовали школам продлевать осенние каникулы
С учетом соблюдения всех требований в краевом минобре не рекомендовали школам продлевать осенние каникулы, сроки, если не случится ничего экстраординарного, должны остаться прежними, с 26 октября по 3 ноября. То есть с учетом праздника народного единства к учебе в школах вернуться 5 ноября. Это не касается отдельных классов, находящихся сейчас на карантине.
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