← Губернатор поручил усилить работу по переводу жителей Прикамья на удаленную работу
В краевом минобре не рекомендовали школам продлевать осенние каникулы →
В ГИБДД рассказали о серии ДТП
Смертельная авария произошла на автодороге Кунгур – Соликамск. Здесь автомобиль «Лада-Гранта» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Daewoo Matiz». В результате лобового столкновения водитель Daewoo Matiz погиб. Кроме того, еще два человека, пассажиры отечественной легковушки, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор поручил усилить работу по переводу жителей Прикамья на удаленную работу
Предпринимателям расскажут о соблюдении противоэпидемических мероприятий на производстве
В Прикамье от коронавируса скончались уже 350 человек
За сутки в Пермском крае выявлено 127 случаев коронавируса
Пермский театр кукол готовится к открытию 84 театрального сезона
Краевая прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам принудительного взыскания алиментов
В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом
С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте
Добавить комментарий: