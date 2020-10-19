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Ударил ногой по лицу и забрал самокат. В Перми по «горячим следам» задержали грабителя школьника
Подросток вернулся домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали полицейских. Со слов школьника стражи порядка составили фоторобот. Сотрудники уголовного розыска из отдела полиции Дзержинского района г. Перми совместно с коллегами из УМВД по г. Перми установили и задержали грабителя по «горячим следам». Подозреваемым оказался житель микрорайона Парковый 1995 года рождения. В ходе обыска по месту его жительства был обнаружен похищенный самокат.
"В стенах полиции злоумышленник признался, что был сильно пьян в момент преступления. Объяснить причину своего агрессивного поступка он так и не смог. Известно, что пермяк ранее не судим, в январе текущего года привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественном месте", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабитель заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в Следственный отдел по Дзержинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю.
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