Ударил ногой по лицу и забрал самокат. В Перми по «горячим следам» задержали грабителя школьника

Дерзкое ограбление произошло на улице Василия Каменского. 13-летний школьник вечером возвращался на самокате домой. Неожиданно для мальчика, незнакомый прохожий ударил его ногой по лицу и отобрал самокат. Подозреваемый уехал с места преступления на похищенном транспорте.Подросток вернулся домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали полицейских. Со слов школьника стражи порядка составили фоторобот. Сотрудники уголовного розыска из отдела полиции Дзержинского района г. Перми совместно с коллегами из УМВД по г. Перми установили и задержали грабителя по «горячим следам». Подозреваемым оказался житель микрорайона Парковый 1995 года рождения. В ходе обыска по месту его жительства был обнаружен похищенный самокат."В стенах полиции злоумышленник признался, что был сильно пьян в момент преступления. Объяснить причину своего агрессивного поступка он так и не смог. Известно, что пермяк ранее не судим, в январе текущего года привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественном месте", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабитель заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в Следственный отдел по Дзержинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю.