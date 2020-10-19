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Губернатор поручил усилить работу по переводу жителей Прикамья на удаленную работу
Об этом стало известно по итогам аппаратного совещания у губернатора. В Пермском крае растет ежедневное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевающих – жители работоспособного возраста, около половины – жители старше 60 лет. Глава региона подчеркнул, что, судя по росту заболеваемости, работодатели и жители Прикамья не полностью понимают уровень ответственности.
«Бездействие дорого стоит. Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей, снижения заболеваемости, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию», – обозначил Дмитрий Махонин и поручил организовать совещание с крупнейшими работодателями региона.
Напомним, на 19 октября в Прикамье выявлено 127 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии общее число инфицированных в регионе составляет 11 734.
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