Повышение зарплат для бюджетников в 2020 году

Сотрудники бюджетных организаций и учреждений редко могут похвастаться высокими доходами. Часто они ниже, чем у таких же сотрудников в коммерческих структурах. Поэтому государство принимает меры по увеличению доходов данной категории населения и регулярно проводит повышение зарплаты бюджетникам. Рассмотрим, как она изменялась в 2020 году и стоит ли ждать ее увеличения до конца года.

Повышение зарплаты из-за изменения МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты в России вырос до 12 130 рублей. Устанавливать выплаты сотрудникам, которые работают на полной ставке, работодатели не могут. И государство, соблюдая эти нормы, повысило уровень зарплат для самых низкооплачиваемых сотрудников.

Но это повышение затронуло далеко не всех бюджетников. В некоторых регионах уровень МРОТ выше федерального, и изменяется он отдельно. Кроме того, это изменение не затронуло тех бюджетников, кто получает зарплату выше минимальной.

Индексация

Традиционно Постановления Правительства об увеличении зарплат бюджетникам готовятся еще в феврале-марте. Но 2020 год стал исключением, и соответствующий документ не был выпущен вплоть до 4 сентября. Из-за этого появилось множество слухов и вопросов у сотрудников бюджетных учреждений. Но все же повышение заработной платы бюджетникам в 2020 году прошло по графику – с 1 октября. Изменились они незначительно. Индексация была проведена только на уровень инфляции, зафиксированный в 2019 году – 3 %.

Изменения затронули все категории бюджетников:

медиков;

педагогов;

сотрудников ФНС;

работников ФССП, ФСИН и др.

Одновременно были повышены на 3% зарплаты силовикам, государственным служащим и другим получателям выплат за труд из бюджета.

ТК РФ позволяет работодателю повышать зарплату, не ориентируясь на уровень инфляции. Но государство предпочло не пользоваться этим правом в 2020 году, хотя до принятия соответствующего Постановления Правительства многие СМИ сообщали, что планируется индексация на 5,5–6%. К сожалению, в итоговой версии даже у тех бюджетников, кто перечислен в майских указах В. В. Путина, повышение составило 3%.

Стоит ли ждать дополнительных повышений выплат бюджетникам в 2020 году

Пока бюджетникам нет смысла ждать, что в 2020 году для них еще раз будет проведена индексация. Экономика страны переживает не лучшие времена, и власти стараются сохранить средства, чтобы при необходимости оказать поддержку.

Некоторые изменения произойдут с 1 января 2021 года. Из-за повышения МРОТ небольшую прибавку получат те, кто работает за минимальную зарплату. Планируется, что с начала 2021 года она будет увеличена до 12 392 рублей.

Остальным категориям бюджетников ждать очередного повышения, судя по всему, придется до следующего октября. Но полностью пока никто не может исключать, что государством будут приняты и дополнительные меры, направленные на увеличение доходов сотрудников муниципальных и государственных структур.