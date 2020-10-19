Предпринимателям расскажут о соблюдении противоэпидемических мероприятий на производстве
Спикер – Альбина Фаильевна Неганова, врио заместителя начальника отдела надзора по гигиене труда. Начало вебинара: 10.00. С условиями участия можно познакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Цель мероприятия – разъяснить работникам промпредприятий, представителям малого и среднего бизнеса сферы общественного питания и непродовольственной торговли о необходимости соблюдения мер защиты и профилактики от COVID-19 в условиях подъема заболеваемости, рекомендованных Роспотребнадзором, что позволит избежать введения дополнительных ограничений.
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