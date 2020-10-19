← За сутки в Пермском крае выявлено 127 случаев коронавируса
Предпринимателям расскажут о соблюдении противоэпидемических мероприятий на производстве →
В Прикамье от коронавируса скончались уже 350 человек
Напомним, за последние сутки в Прикамье выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 18 октября – 1,12). Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 734. В больницах находятся 1570 заболевших, выздоровело 7912 человек (за сутки выздоровело 75 человек). На домашнем карантине находятся 4 411 человек (прирост за сутки +218).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Пермском крае выявлено 127 случаев коронавируса
Пермский театр кукол готовится к открытию 84 театрального сезона
Краевая прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам принудительного взыскания алиментов
В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом
Волонтёры против ВИЧ
С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте
На трассе Кунгур-Соликамск произошло лобовое столкновение автомобилей
Два пермяка застряли на "Колесе обозрения"
Добавить комментарий: