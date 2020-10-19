В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом

В ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в незаконных рубках лесных насаждений на территории Прикамья.Следователями установлено, что в группу входили шесть жителей Красновишерского района, трое из них работали в местном лесничестве. По версии полицейских, на протяжении нескольких лет директор и сотрудники организации заключали с местными жителями фиктивные договоры купли-продажи древесины (для сведения, по закону гражданин Российской Федерации раз в жизни может получить для строительства дома 150 кубометров леса, или раз в пять лет - 50 кубометров для ремонта своих строений, однако далеко не все пользуются этой льготой). «Черные лесорубы» за вознаграждение убеждали людей подписывать документы без цели реализации такого права. С населением расплачивались деньгами, спиртом или просто возом дров. Вырубкой леса занимались сами злоумышленники, в дальнейшем древесину перерабатывали и продавали."Действия преступной группы пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю в сентябре 2018 года. В ходе спецоперации совместно с сотрудниками Росгвардии все злоумышленники были задержаны, по месту их жительства и работы следователи провели обыски. В руках сыщиков оказались документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие нелегальный бизнес «черных лесорубов». В ходе расследования уголовного дела установлено 12 эпизодов незаконных рубок, из которых 8 совершены в составе организованной преступной группы. Общий ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации составил 62 541 266 рублей. Следователи арестовали имущество на сумму 29 900 000 рублей. В основном это спецтехника, при помощи которой участники группы рубили и вывозили древесину," - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краюСледователи предъявили обвинение 62-летнему директору лесничества, мастеру 1978 года рождения и их 46-летнему подельнику, который отвечал за вывоз и сбыт древесины.Стоит отметить, что остальные участники группы заключили досудебное соглашение. Дела в отношении них были направлены в суд для рассмотрения в сентябре текущего года.