← В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом
Пермский театр кукол готовится к открытию 84 театрального сезона →
Краевая прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам принудительного взыскания алиментов
На вопросы о соблюдении законодательства об исполнительном производстве ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Максим Сергеевич Ивченков.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом
Волонтёры против ВИЧ
С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте
На трассе Кунгур-Соликамск произошло лобовое столкновение автомобилей
Два пермяка застряли на "Колесе обозрения"
В Перми подводят итоги благоустройства и уличного ремонта
В Перми мебельная фабрика согласилась продать новый кухонный гарнитур за половину стоимости
В Прикамье вдвое увеличено количество операторов общекраевой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции
Добавить комментарий: