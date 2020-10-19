С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург

С 1 декабря возобновится ежедневное движение электропоездов «Ласточка» из Перми в Екатеринбург. Соответствующее решение принято Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания», сообщает Министерство транспорта Прикамья.Так, первый поезд из Екатеринбурга отправится в Пермь 1 декабря в 17:51 по местному времени (поезд №803Е), из Перми в Екатеринбург - 2 декабря в 6:42 по местному времени (поезд № 802Е). «Ласточки» по маршруту будут курсировать ежедневно.Для улучшения качества обслуживания пассажиров время в пути «Ласточек» будет сокращено. Из Екатеринбурга в Пермь они будут добираться на 38 минут быстрее - за 4 часа 58 минут. Из Перми в Екатеринбург время в пути сократится на 33 минуты, «Ласточка» будет доезжать до столицы Урала за 4 часа 43 минуты.Помимо этого до 25 декабря цены на поездки будут снижены более чем в 2 раза. Стоимость билета составит от 398 до 403 рублей (обычная цена «Ласточки» - 1051 рубль).Напомним, «Ласточки» по маршруту Пермь-Екатеринбург начали курсировать с 9 декабря 2019 года. По пути следования электропоезда прохоили станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Время в пути до Екатеринбурга составляло 5 часов 16 минут, до Перми - 5 часов 36 минут.