В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Разумеется, в первую очередь, улучшится качество, потому что автоматизируется процесс пробоподготовки, благодаря этому также существенно повысится количество проводимых анализов. Общее количество исследований на тест-системах «Вектор», в сравнении с ручной пробоподготовкой, возрастет более чем в два раза. Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960".
В общей сложности в регионе проведено 690 976 исследований на коронавирус, в том числе более 349 687 тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 617 953 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.
По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 6 тыс. тестов. Охват составляет 270,8 чел. на 100 тыс. населения в день.
Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ № 140, а также в частных клиниках.
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