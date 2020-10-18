В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, в Пермский край поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Обе установки были переданы Пермскому краевому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Сейчас они проходят подготовку к работе с автоматизированной системой пробоподготовки, которая поступит, ориентировочно, к концу октября. Данная система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках.Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Разумеется, в первую очередь, улучшится качество, потому что автоматизируется процесс пробоподготовки, благодаря этому также существенно повысится количество проводимых анализов. Общее количество исследований на тест-системах «Вектор», в сравнении с ручной пробоподготовкой, возрастет более чем в два раза. Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960".В общей сложности в регионе проведено 690 976 исследований на коронавирус, в том числе более 349 687 тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 617 953 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 6 тыс. тестов. Охват составляет 270,8 чел. на 100 тыс. населения в день.Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ № 140, а также в частных клиниках.