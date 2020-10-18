В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте

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Параллельно с Минтрансом свою проверку проводят и сотрудники Роспотребнадзора. Для них главное соблюдение графика дезинфекции салона и наличие средств индивидуальной защиты.
В случае если нарушения обнаружатся, штрафы здесь еще больше - до полумиллиона рублей.
Арсений Волков, главный специалист-эксперт отдела гигиены труда управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Если не соблюдаются санитарные правила, в данном случае я могу составить акт осмотра".
В пригородных электричках похожая картина. Для соблюдения социальной дистанции на сидения нанесли специальную маркировку. Все, что требуется – соблюдать масочный режим. В ответ железнодорожники, в отличие от коллег из городского транспорта, обещают доставить до конечного пункта в любом случае.
Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: "Здесь только методом уговоров, методом убеждений, методом предложений бесплатной маски. Такого чтобы высаживать из электропоезда, у нас таких конфликтов нет".
Подобные совместные рейды в Перми и на междугородном транспорте в министерстве обещают проводить минимум раз в неделю. На будущее и полицию привлечь обязательно.
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