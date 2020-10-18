В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте. Ношение маски в общественном транспорте сейчас обязательно, но встречаются и непримиримые «ковид-диссиденты». По регламенту, перевозчик должен отказать в оказании услуг пассажиру без маски. Если правила не соблюдается перевозчиком и найден пассажир без маски, то акт, а впоследствии и протокол выписывается на «Горэлектротранс». Маски должен носить пассажир, а вот ответственность за это несет перевозчик. Окончательное решение о наказании принимает, конечно, суд. Но максимальный штраф по статье - до 300 тысяч рублей.Татьяна Симакова, заместитель начальника отдела автомобильного транспорта управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края: "Необходимо предложить надеть маску, в случае, если маски нет обеспечить его маской. Если уже он принципиально отказывается ее надевать, у нас полиция, и разумеется, высаживаем из автобуса".Параллельно с Минтрансом свою проверку проводят и сотрудники Роспотребнадзора. Для них главное соблюдение графика дезинфекции салона и наличие средств индивидуальной защиты.В случае если нарушения обнаружатся, штрафы здесь еще больше - до полумиллиона рублей.Арсений Волков, главный специалист-эксперт отдела гигиены труда управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Если не соблюдаются санитарные правила, в данном случае я могу составить акт осмотра".В пригородных электричках похожая картина. Для соблюдения социальной дистанции на сидения нанесли специальную маркировку. Все, что требуется – соблюдать масочный режим. В ответ железнодорожники, в отличие от коллег из городского транспорта, обещают доставить до конечного пункта в любом случае.Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Пермская пригородная компания»: "Здесь только методом уговоров, методом убеждений, методом предложений бесплатной маски. Такого чтобы высаживать из электропоезда, у нас таких конфликтов нет".Подобные совместные рейды в Перми и на междугородном транспорте в министерстве обещают проводить минимум раз в неделю. На будущее и полицию привлечь обязательно.