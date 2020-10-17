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В Перми подводят итоги благоустройства и уличного ремонта
Улица Малая Ямская — одна из самых коротких в Перми, но вместе с тем важная, поскольку ведёт она, в том числе, и к городской поликлинике. Её пациентам есть, с чем сравнить новую дорогу и тротуар. Длина обновлённого участка 200 метров. Теперь здесь чётко обозначены парковочные карманы и тротуар. Малую Ямскую привели в порядок за счёт экономии от ранее проведённых аукционов. На эти же средства стартовал ремонт улицы Тихой, где уже появились три полосы для движения и тротуар. Во время выезда на строительство базы «Летающий лыжник» глава Перми Дмитрий Самойлов проучил отремонтировать её на всём протяжении.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Мы подходим комплексно к наведению порядка в окружающей среде. И вот эта улица Тихая, которая долго-долго не ремонтировалась, в этом году будет сделана полностью. Как раз финансирование на улицу Тихую тоже получим из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»."
Отремонтированную часть улицы Тихой завершает парковка около спортивной базы «Летающий лыжник». Сейчас появилось 80 мест для машин. Работы намеренно синхронизировали с большой стройкой, чтобы занятия здесь были комфортными и с точки зрения подхода и подъезда к зданию.
Всего в этом сезоне городские власти обновили около 1 млн квадратных метров асфальта, в том числе 21 объект по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Свердловском районе отремонтировали участки улиц Николая Островского, Краснова и Красноуфимской. В этом году городские власти использовали комплексный подход. Выбирали для благоустройства дороги возле социальных учреждений и предприятий, обустраивали не только проезжую часть, но и пешеходные зоны с парковками.
Андрей Угольков, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "У нас приоритет в рамках этих проектов отдаётся полностью пешеходам — у нас тротуары расширяются, появляются карманы для маломобильных групп. И в принципе появляется больше парковочных мест на этих объектах".
Ремонт улицы Тихой строители обещают завершить до конца октября.
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