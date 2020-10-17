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На трассе Кунгур-Соликамск произошло лобовое столкновение автомобилей →
Два пермяка застряли на "Колесе обозрения"
Как сообщили 59.RU в пресс-службе парка, около 22 часов оператор аттракциона, не обеспечив контрольный круг работы колеса обозрения, выключил его. Это привело к тому, что двое посетителей остались в кабине.
В парке Горького сообщили:" В течение получаса аттракцион был запущен работником дежурной службы парка, и посетители покинули кабину. Никто не пострадал, посетители претензий не имеют".
Оператора аттракциона отстранили от работы, сейчас в парке проводится служебная проверка происшествия.
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