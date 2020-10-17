В Перми мебельная фабрика согласилась продать новый кухонный гарнитур за половину стоимости

В Перми одна из мебельных фабрик согласилась продать совершенно новый кухонный гарнитур за половину стоимости. Это не уценка, на нем нет царапин, вмятин или каких-то скрытых дефектов. И пандемия никак не повлияла на такое решение.Доводчики, гладкие фасады без ручек, современная расцветка и подходящие размеры. Эта кухня привлекала Светлану еще и ценой. Скидку на нее обещают 50%.Светлана Елькина: "Времена такие не простые, зарплаты у кого-то сокращаются, кто-то без работы остается, все экономят и ищут выгоду. Мне кажется, покупать по скидке очень выгодно".Такая распродажа от мебельной фабрики «Эстель» – редкость. Распространяется она на выставочные модели, чтобы те уступили место новым. Кухонь с такой скидкой осталось не так много, поэтому продавцы просят поторопиться с выбором. Причем в сумму входит все.Если распродажные варианты не подошли, можно разработать кухню индивидуально. Замер и дизайн-проект тут сделают бесплатно. Изготовят кухню по вашим размерам за 7 дней. Варианты разные - от классики в стиле Прованс, до современных вариантов с открыванием без ручек. 23 вида фасадов, 116 видов пленок, 10 видов пластика и 4 вида стекла.Остальные кухни тоже можно приобрести с хорошей скидкой в 30%.Светлана решила оформить свою новую кухню сразу же. Ее доставили девушке домой, и дали гарантию на два года.