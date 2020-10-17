← В Прикамье вдвое увеличено количество операторов общекраевой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции
В Перми мебельная фабрика согласилась продать новый кухонный гарнитур за половину стоимости
Доводчики, гладкие фасады без ручек, современная расцветка и подходящие размеры. Эта кухня привлекала Светлану еще и ценой. Скидку на нее обещают 50%.
Светлана Елькина: "Времена такие не простые, зарплаты у кого-то сокращаются, кто-то без работы остается, все экономят и ищут выгоду. Мне кажется, покупать по скидке очень выгодно".
Такая распродажа от мебельной фабрики «Эстель» – редкость. Распространяется она на выставочные модели, чтобы те уступили место новым. Кухонь с такой скидкой осталось не так много, поэтому продавцы просят поторопиться с выбором. Причем в сумму входит все.
Если распродажные варианты не подошли, можно разработать кухню индивидуально. Замер и дизайн-проект тут сделают бесплатно. Изготовят кухню по вашим размерам за 7 дней. Варианты разные - от классики в стиле Прованс, до современных вариантов с открыванием без ручек. 23 вида фасадов, 116 видов пленок, 10 видов пластика и 4 вида стекла.
Остальные кухни тоже можно приобрести с хорошей скидкой в 30%.
Светлана решила оформить свою новую кухню сразу же. Ее доставили девушке домой, и дали гарантию на два года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье вдвое увеличено количество операторов общекраевой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции
Пермский политехнический университет переходит на смешанное обучение
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.10.2020
Пермский политех переводит студентов на дистанционное обучение
В ДТП на Садовом пострадали два человека
В Перми осужден дистанционный мошенник, обвиняемый в 26 преступлениях
19 октября пройдет временное отключение телерадиовещания
Парламентскому уроку в Прикамье исполняется 15 лет
Рост продолжается: за сутки в Пермском крае выявлено 115 заболевших коронавирусом
Завершается работа горячей линии прокуратуры для предпринимателей
Добавить комментарий: