Парламентскому уроку в Прикамье исполняется 15 лет

Школьникам Прикамья предложили занять кресло главы муниципалитета. Не буквально, конечно, и ненадолго, но с самыми серьезными полномочиями. Так теперь, 15 лет спустя, проводятся парламентские уроки.В этом году парламентскому уроку в Прикамье исполняется уже 15 лет. Нынешний ведущий Андрей Маковеев, тогда еще был школьником, вспоминает, что учителя просто рассказывали о государственном устройстве и законотворчестве. Теперь в главной роли выступают сами школьники.Андрей Маковеев: "Дети могут повлиять на что-то в районе, это, мне кажется, очень круто и, мне кажется, очень результативно в дальнейшем". Кроме очевидных минусов, онлайн формат имеет и некоторые преимущества. Впервые на одном парламентском уроке удалось собрать учащихся из всех школ Бардымского, Еловского, Чайковского и Осинского районов.Ключевая тема урока в этом году - роль местного самоуправления в развитии региона и реализация гражданских инициатив на местах. С этим связан еще один юбилей — в Прикамье 20 лет исполняется совету представительных органов муниципальных образований. Роль местных властей сегодня на себя предстоит примерить ученикам.Наталья Горбацевич, декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ: "Те проекты, которые они создают, направлены на то, чтобы свой край, своя малая родина стала лучше, чтобы в ней было лучше жить не только им, но и их окружающим".Каждая школа предлагает свой уникальный социальный проект. Опыт у современных школьников уже есть. К примеру, в Бардымском муниципальном округе в этом году благодаря проектам инициативного бюджетирования в каждом селе обновили или построили стелы с именами героев Великой Отечественной войны.Школьники из Еловского района сегодня предложили организовать у себя в селе новое общественное пространство - Дом молодежи. В каждом районе - свой победитель, это те проекты, которые наиболее близки к реализации. Для депутатов, которые сегодня и определяют лучших, — это самый верный способ узнать о том, что действительно нужно людям.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Благодаря парламентским урокам, депутаты Законодательного собрания могут получить обратную связь, как и чем живут сегодня школы края, как развивают свой образовательный и общественный потенциал".Всех победителей обещают наградить экскурсией по Перми, естественно, уже после пандемии. А пока до 1 ноября принимаются заявки на конкурс «Будущие законодатели Пермского края».