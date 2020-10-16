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19 октября пройдет временное отключение телерадиовещания
- на радиотелевизионной станции в Перми 19 октября с 04:00 до 13:00 цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Эхо Москвы, Наши песни, Европа Плюс, Радио Вера, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Дети ФМ, Радио Звезда; радио Орфей 21 октября с 04:00 до 12:00, телевизионных программ Супер, Матч Страна 19 октября с 04:00 до 12:00, Ю ТВ, СТС, ЧЕ 21 октября с 04:00 до 12:00;
- на радиотелевизионной станции в Березниках 19 октября с 04:00 до 13:00 цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Дорожное радио, Радио Звезда, телевизионных программ: ЧЕ, Ю-ТВ, Матч Страна, Дисней, Супер;
- на радиотелевизионной станции в Чусовом 19 октября с 04:00 до 13:00 цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы Радио России и телевизионной программы «Союз ТВ» с 04:00 до 12:00;
- на радиотелевизионных станциях цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограммы Радио России: в Кунгуре, Кудымкаре 19 октября с 04:00 до 13:00, в Уинском и Ильинском 21 октября 2020 года с 11:00 до 17:00;
- на радиотелевизионных станциях цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2: Шумиха 19.10.2020 с 11:00 до 17:00, Узяр 20.10.2020 с 11:00 до 17:00, Александровск 21.10.20 с 10:00 до 16:00, Чернушка 22.10.20 с 10:00 до 16:00, Губаха 23.10.20 с 11:00 до 17:00.
В связи с проведением работ на телевизионной башне будет приостановлено вещание на радиотелевизионной передающей станции в Кудымкаре с 13 по 23 октября 2020 года, кроме выходных, цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 с 10:00 до 17:30 (местн), радиопрограммы Радио России с 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 (местн);
Возможные отключения телерадиовещания:
Для установки резервного источника питания на радиотелевизионной станции в Красновишерске 22 и 23 октября с 08:00 до 16:00 цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограммы Радио России.
Для монтажа FM-радиостанции Радио России на радиотелевизионной станции в Чернушке с 20 по 23 октября с 10:00 до 18:00 цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2.
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