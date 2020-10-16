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Рост продолжается: за сутки в Пермском крае выявлено 115 заболевших коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 363. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,11 (на 15 октября – 1,1)
Из 115 новых инфицированных – 50 мужчин, 61 женщина, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 337 человек, еще 216 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
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