← Подрядные организации Перми предупреждены об ухудшении погодных условий, автомобилистам рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю
Рост продолжается: за сутки в Пермском крае выявлено 115 заболевших коронавирусом →
Завершается работа горячей линии прокуратуры для предпринимателей
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Подрядные организации Перми предупреждены об ухудшении погодных условий, автомобилистам рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю
В Прикамье подведут итоги кампании по борьбе с борщевиком
Волки держат в страхе посёлок Тукачёво
В Прикамье разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами
Проверяющие в электричках пока ограничились беседами
Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами
«Т Плюс» переходит на зимний режим работы
Фонд капремонта исполняет взятые на себя обязательства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.10.2020
Добавить комментарий: