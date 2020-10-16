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Подрядные организации Перми предупреждены об ухудшении погодных условий, автомобилистам рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю
Как заявили в мэрии Перми, подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, оперативно получают сводки об изменениях погодных условий. Районным администрациям поручено контролировать работу подрядных организаций при переходах через ноль и снеге с дождем. Согласно требованиям новых муниципальных контрактов, они должны незамедлительно выводить технику на уборку улично-дорожной сети для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Кроме того, требования к подрядчикам ужесточены – приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.
Во всех районах Перми подрядчики заранее закупили противогололедные материалы, в том числе современный реагент «Бионорд». По данным подрядных организаций, проведено техническое обслуживание техники, которая будет работать на улицах Перми.
Во избежание аварийных ситуаций и затруднений движения на дорогах сотрудники ГИБДД по городу Перми рекомендуют водителям своевременно заменить летнюю резину на зимнюю.
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