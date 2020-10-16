В Прикамье подведут итоги кампании по борьбе с борщевиком

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Насколько эффективной была работа, доложит министр сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева.
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