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На главную - Вести Пермь

← Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами

Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами →

Проверяющие в электричках пока ограничились беседами

Проверки соблюдения масочного режима теперь начались и в пригородных электричках. Там вместе с кассиром работают сотрудники Роспотребнадзора и транспортной полиции. При этом если у пассажира маска отсутствует, ему ее выдадут. На злостное уклонение могут выписать штраф. Пока ограничиваются профилактическими беседами.

Опубликовано: 16.10.2020 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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← Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами

Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами →

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В Перми для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек
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