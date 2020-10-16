Проверяющие в электричках пока ограничились беседами

← Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами
Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами →
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← Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами
Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами →
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14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
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Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами
«Т Плюс» переходит на зимний режим работы
Фонд капремонта исполняет взятые на себя обязательства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.10.2020
Названы лауреаты Строгановской премии по итогам 2019 года
В электричках начались проверки масочного режима
В Пермский край поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса
Вынесен приговор мошенницам, помогавшим уклоняться от службы в армии
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В Перми на 8 маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
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