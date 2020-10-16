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Пермяк расплачивался за доставку еды из ресторанов поддельными купюрами
Установлено, что обвиняемый незаконно приобрел поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей. Фальшивые купюры прятал в тайнике. Затем заказывал доставку еды из ресторанов города и расплачивался поддельными банкнотами с курьерами. Полученной сдачей распоряжался по своему усмотрению.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД России по Пермскому краю задержали гражданина с поличным. Мужчина признал свою вину и показал полицейским свой тайник. Правоохранители изъяли фальшивки из незаконного оборота. Результаты проведенных экспертиз подтвердили, что купюры имеют признаки подделки. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Стоит отметить, что в октябре 2018 года гражданин уже был осужден за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он освободился в июне текущего года, однако должных выводов для себя не сделал и продолжил противоправную деятельность.
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