Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами
Ситуация, знакомая сейчас многим, но ненормальная: получив множество обращений пермяков, депутаты краевого парламента посвятили ей внеочередное заседание комитета по социальной политике. Об оказании медицинской помощи в период пандемии депутаты пригласили рассказать и.о. зампреда правительства. Очереди на КТ Сергей Никифоров объяснил проблемами маршрутизации и ошибками в диагностике. Сергей Никифоров, и.о. заместителя председателя правительства Пермского края: "Мы провели анализ — целую неделю потеряли — слишком поздно разобрались в причинах. 40% КТ мы делали людям без показаний. Есть проблемы на текущий момент с горячей линией. Количество обслуживаемых вызовов 12 числа - 11 тысяч, вчера тоже 11 тысяч".
Плюс более 9 тысяч ежедневных обращений в неотложку. Решением этих проблем называют разворачивание новых коек, обучение узких специалистов работе с COVID и возвращение в строй аппарата КТ.
Эмоций и оценок работы системы здравоохранения сейчас в изобилии — в отличие от чётких и понятных алгоритмов для тех, кто сейчас болеет. Если опираться на факты — вызвать врача всё ещё сложно, «скорые» всё ещё выстраиваются в очереди на КТ. И прежде всего, в такой ситуации нужна информация, чтобы человек понимал, как действовать грамотно и без паники.
Самый частый вопрос, адресуемый депутатам - куда обращаться, если человек заболел. Ответ на него Минздрав дал в виде памятки: в соответствии с рекомендациями, звонить в «скорую» нужно при температуре от 39 градусов, если она меньше, но трудно дышать - в неотложку. Комментарии по другим озвученным на заседании проблемам парламентарии ожидают в ближайшее время.Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "Мы ждём от правительства вменяемый развёрнутый и полный ответ по тем ожиданиям и рискам, которые есть. Я думаю, каждый для себя отметил, чтобы либо потом сделать вывод, что что-то стало меняться и стало налаживаться, либо, если ничего не поменяется, это повод для дополнительных обращений, как депутатов, так и людей к депутатам".
Также депутаты предложили представителям Минздрава проработать вопросы информирования граждан и взаимодействия разных ведомств. Возможно, тогда проблем станет меньше, а помощь - оперативнее.
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