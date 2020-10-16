Ситуация с COVID-19: краевые чиновники держали ответ перед депутатами

Краевым чиновникам от медицины пришлось держать ответ перед депутатами регионального парламента. Члены комитета по социальной политике буквально засыпали их злободневными вопросами. Прорваться на КТ даже через 8 дней — почти успех, да и время ожидания врача теперь измеряется сутками.Ситуация, знакомая сейчас многим, но ненормальная: получив множество обращений пермяков, депутаты краевого парламента посвятили ей внеочередное заседание комитета по социальной политике. Об оказании медицинской помощи в период пандемии депутаты пригласили рассказать и.о. зампреда правительства. Очереди на КТ Сергей Никифоров объяснил проблемами маршрутизации и ошибками в диагностике. Сергей Никифоров, и.о. заместителя председателя правительства Пермского края: "Мы провели анализ — целую неделю потеряли — слишком поздно разобрались в причинах. 40% КТ мы делали людям без показаний. Есть проблемы на текущий момент с горячей линией. Количество обслуживаемых вызовов 12 числа - 11 тысяч, вчера тоже 11 тысяч".Плюс более 9 тысяч ежедневных обращений в неотложку. Решением этих проблем называют разворачивание новых коек, обучение узких специалистов работе с COVID и возвращение в строй аппарата КТ.Эмоций и оценок работы системы здравоохранения сейчас в изобилии — в отличие от чётких и понятных алгоритмов для тех, кто сейчас болеет. Если опираться на факты — вызвать врача всё ещё сложно, «скорые» всё ещё выстраиваются в очереди на КТ. И прежде всего, в такой ситуации нужна информация, чтобы человек понимал, как действовать грамотно и без паники.Самый частый вопрос, адресуемый депутатам - куда обращаться, если человек заболел. Ответ на него Минздрав дал в виде памятки: в соответствии с рекомендациями, звонить в «скорую» нужно при температуре от 39 градусов, если она меньше, но трудно дышать - в неотложку. Комментарии по другим озвученным на заседании проблемам парламентарии ожидают в ближайшее время.Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "Мы ждём от правительства вменяемый развёрнутый и полный ответ по тем ожиданиям и рискам, которые есть. Я думаю, каждый для себя отметил, чтобы либо потом сделать вывод, что что-то стало меняться и стало налаживаться, либо, если ничего не поменяется, это повод для дополнительных обращений, как депутатов, так и людей к депутатам".Также депутаты предложили представителям Минздрава проработать вопросы информирования граждан и взаимодействия разных ведомств. Возможно, тогда проблем станет меньше, а помощь - оперативнее.