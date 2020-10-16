«Т Плюс» переходит на зимний режим работы

Энергетики «Т Плюс» заявили о полном переходе на зимний режим работы. Это значит, что на данный момент завершены все плановые работы на сетях, котельные вышли на заданную мощность, и теплоноситель поступает потребителям. Энергокомпания снабжает школы, больницы, детские сады и почти 8 тысяч жилых домов в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском.Энергетики обращаются к рядовым жителям, призывая их в наступившем сезоне пристально следить за действиями их управляющих организаций. Если прохладно в квартире — значит, где-то недостаточно открыт вентиль. И если наоборот, очень жарко — опять же коммунальной организации стоит отрегулировать подачу. Последнее, кстати, еще и сэкономит деньги.
Сергей Гужев, технический директор - главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»: "Очень важно, чтобы управляющие компании, принимая теплоноситель, тоже занимались регулировкой, потому что не исключён такой вариант, что разрегулирован дом, постоянно происходит разное давление и где-то происходит недотоп или перетоп".
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