Фонд капремонта исполняет взятые на себя обязательства

Фонд капремонта в Пермском крае намерен в этом году исполнить все взятые на себя обязательства. Не секрет, что из-за пандемии за пределами Перми долгое время подрядчики испытывали нехватку рабочей силы и даже стройматериалов. Сейчас усиленными темпами они спешат работу доделать. Работа наверху кипит - это и слышно, и видно. Бригада Дмитрия в Губахе полностью меняет кровлю двухэтажного многоквартирного дома - это стропила и покрытие. Кроме того, планируют обновить вентиляционные каналы.Дмитрий Ковбаса, бригадир: "Они просто высыпались, не держатся особо ни на чём, старые трубы падали, мы сейчас полностью до кровельного разбираем, будут новые". Жильцы дома за процессом следят. Это, по словам Зинаиды Поповой, завершающий этап, до кровельных работ сделали фундамент, поменяли электропроводку, установили лампы с датчиками движения, осталась крыша.Зинаида Попова: "Крышу делали только где-то в 1982-1983 годах, больше не трогали".У соседей, в посёлке Северный, тоже работы хватает. И несмотря на то, что ситуация с вирусом сложилась не самая простая, полностью работы не прекращались, рассказал подрядчик. Так что новые крыши и фасады появятся в посёлке в этом году вовремя.Капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе идёт, при этом за пределами краевого центра в этом году наблюдается серьёзная активность. Если в той же Губахе за четыре года было отремонтировано 17 домов, в этом году в списке - более сорока.Дмитрий Баранов, генеральный директор фонда капитального ремонта Пермского края: "Мы заключили и исполняем договоры по ремонту домов в городе Березники, там порядка сорока многоквартирных домов ремонтируется, в Чусовом проводится работа совместно с муниципалитетом, там порядка 30 домов ремонтируем, так же и в других территориях".Такие темпы планируют держать и дальше, работая разве что на увеличение. Сейчас начались приёмки, и к качеству есть определённые требования, например, если в доме новая кровля, то все деревянные конструкции обязательно обрабатываются огнеупорным составом. Всего в рамках региональной программы на сегодняшний день по всему краю капитально отремонтировали почти 1400 домов на сумму 4 миллиарда рублей.Говоря о масштабности планов , 26 домов на губахинском проспекте Ленина будут сданы в едином стиле, с утеплёнными фасадами, укреплёнными фундаментами и новой кровлей. В обновлённом виде здания должны предстать к концу следующего года.