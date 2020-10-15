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В электричках начались проверки масочного режима
По данным Минтранса, за нарушение пассажирами масочного режима составлены акты на двух пермских перевозчиков. Документы будут переданы в суд, который определит наличие вины и размер штрафа. Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 30 тысяч руб., на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, на юридических лиц — от ста до трёхсот тысяч рублей.
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