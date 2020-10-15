← Вынесен приговор мошенницам, помогавшим уклоняться от службы в армии
В Пермский край поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса
Ранее 42 тестовые дозы вакцины поступили в Пермский край. Как отметила и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, все они пришли высокого качества, хранятся при соблюдении необходимых условий и в скором времени будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вынесен приговор мошенницам, помогавшим уклоняться от службы в армии
Температура - что делать?
В Перми на 8 маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
За сутки в Пермском крае выявлено 111 случаев коронавируса, 5 человек скончались
Александр Петров о фестивале "ЛАМПА", добровольчестве и вере в себя
Артисты Пермского балета станцуют под фонограмму
Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
В Ленинском районе принудительно демонтируют вывески
В Перми подводят итоги благоустройства
Постояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе Перми
Добавить комментарий: