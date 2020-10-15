Названы лауреаты Строгановской премии по итогам 2019 года
Лауреатами Строгановской премии за 2019 год в 6 установленных номинациях стали:
«За честь и достоинство» - Юрий Николаевич Лапшин, художественный руководитель МАУ «АСП» г. Перми, член союза художников России.
«За высокие достижения в области культуры и искусства» - Галина Юрьевна Кокоулина, директор ГКБУК «Пермская краевая филармония».
«За высокие достижения в науке и технике» - Александр Абрамович Барях, директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор.
«За высокие достижения в общественной деятельности» - Данир Галимзянович Закиров, академик горных наук, профессор, доктор технических наук, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, председатель совета местной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Перми»
«За высокие достижения в экономике и управлении» - Владимир Иванович Юрков, генеральный директор группы компаний «Эрис» из г. Чайковский
«За высокие достижения в спорте» - Екатерина Николаевна Катникова, двукратная чемпионка мира по санному спорту, мастер спорта из г. Чусового.
В соответствии с Положением «О Строгановской премии» победители получат денежное вознаграждение 500 тыс. руб., скульптурную композицию Аники Строганова, знак и диплом лауреата.
Специальный приз «Лидер общественного голосования» присужден
Ивану Ивановичу Канюкову – художнику –керамисту, Народному мастеру Пермского края , Почетному гражданину Кудымкарского района.
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