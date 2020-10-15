Вынесен приговор мошенницам, помогавшим уклоняться от службы в армии
Злоумышленницы также сообщали молодым людям о том, что могут выступить в качестве посредников — передать денежные средства от 30 до 90 тысяч рублей за решение вопроса об освобождении от службы. Однако в действительности такими возможностями не обладали, вводя потерпевших в заблуждение. Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил виновных к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Температура - что делать?
В Перми на 8 маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
За сутки в Пермском крае выявлено 111 случаев коронавируса, 5 человек скончались
Александр Петров о фестивале "ЛАМПА", добровольчестве и вере в себя
Артисты Пермского балета станцуют под фонограмму
Нанесли лесному фонду ущерб на 51 млн рублей. В Прикамье осуждены «черные лесорубы»
В Ленинском районе принудительно демонтируют вывески
В Перми подводят итоги благоустройства
Постояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе Перми
"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров
Добавить комментарий: