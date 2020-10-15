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Температура - что делать?
Министерство здравоохранения Пермского края публикует памятку, в которой даны рекомендации для пациентов с повышенной температурой. Это так называемая маршрутизация. Придерживаться именно такого алгоритма действий необходимо для избежания перегрузки одного из трех представленных направлений медицинской помощи: поликлиническое звено, неотложная и скорая помощи.
В соответствии с рекомендациями регионального Минздрава, при температуре до 37,5 градусов, сопутствующих насморке, боли в горле и кашле, не вызывающем затруднения дыхания, стоит самостоятельно явиться на прием к врачу. Если трудно дышать - вызывайте неотложку. Если наблюдаются боли в груди и одышка, а температура уже выше 39 - следует звонить в скорую помощь.
Следуя этой схеме, можно эффективно распределить нагрузку на врачей. Решение о госпитализации и направлении на КТ принимает лечащий врач, он же решает, необходимо ли провести тест на COVID.
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