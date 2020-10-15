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В Перми на 8 маршрутах автобусов будут добавлены дополнительные рейсы
Дополнительные отправления будут организованы на автобусных маршрутах №3 «Станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный», №10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный», №14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №53 «10-й микрорайон – Центральный рынок», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка», №77 «Микрорайон Левшино – улица Мильчакова».
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