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"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров
Их может быть несколько: от безобидной актуализации баз данных телефонов клиентов какой-либо торговой сети и сбора работающих абонентских номеров до мошеннических действий, связанных с банковскими картами, и повышенной тарификацией звонков. Если целью «прозвона» является проверка активности телефона, то такие действия не могут считаться правонарушением, хотя и доставляют неудобство и беспокойство абонентам.
Абонентский номер не является тайной, диапазоны номеров распределены между сотовыми операторами и регионами. Найти эти данные не составляет особого труда, чем и пользуются лица, промышляющие таким видом деятельности.
В целях противодействия подобным звонкам и минимизации негативного воздействия, ГУ МВД России по Пермскому краю рекомендует:
- Использовать проверенные мобильные приложения, позволяющие идентифицировать звонки, либо «черные» и «белые» списки абонентов.
- При поступлении таких звонков обращаться к оператору связи, от которого поступил звонок, сообщать о данных фактах для дальнейшей проверки и подтверждения паспортных данных звонящего.
- Не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы.
- Быть особенно внимательными при поступлении звонков, начинающихся с +7-495, +7-499, 8-800.
- Никогда не диктовать номера банковских карт и поступающие коды из смс-сообщений.
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