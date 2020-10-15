"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров

Многие пользователи мобильной связи сталкиваются с такой ситуацией: короткий, продолжительностью 1-2 секунды, звонок с неизвестного номера, а затем сброс соединения. Даже если кому-то «повезет» успеть ответить на вызов, никакого сообщения он не услышит. В ГУ МВД России по Пермскому краю разъяснили причины подобных звонков.Их может быть несколько: от безобидной актуализации баз данных телефонов клиентов какой-либо торговой сети и сбора работающих абонентских номеров до мошеннических действий, связанных с банковскими картами, и повышенной тарификацией звонков. Если целью «прозвона» является проверка активности телефона, то такие действия не могут считаться правонарушением, хотя и доставляют неудобство и беспокойство абонентам.Абонентский номер не является тайной, диапазоны номеров распределены между сотовыми операторами и регионами. Найти эти данные не составляет особого труда, чем и пользуются лица, промышляющие таким видом деятельности.В целях противодействия подобным звонкам и минимизации негативного воздействия, ГУ МВД России по Пермскому краю рекомендует:- Использовать проверенные мобильные приложения, позволяющие идентифицировать звонки, либо «черные» и «белые» списки абонентов.- При поступлении таких звонков обращаться к оператору связи, от которого поступил звонок, сообщать о данных фактах для дальнейшей проверки и подтверждения паспортных данных звонящего.- Не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы.- Быть особенно внимательными при поступлении звонков, начинающихся с +7-495, +7-499, 8-800.- Никогда не диктовать номера банковских карт и поступающие коды из смс-сообщений.