← "Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров
Постояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе Перми
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о приостановлении осуществления деятельности в гостинице «Снегири», до устранения выявленных нарушений. Во исполнение определения суда судебные приставы выехали по адресу для проведения исполнительных действий. Всем находящимся в гостинице гражданам пришлось ее покинуть, после чего объект был опечатан.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров
14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов
В Перми открывается выставка "Мир инструментов"
В Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. Новогайвинской
COVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020
В Перми состоялось заседание антинаркотической комиссии
Масочный режим и штрафы. Интервью с Марией Батыровой
Попались без маски. В Перми продолжаются межведомственные проверки общественного транспорта
Пермские врачи рассказали о симптомах коронавируса
Добавить комментарий: