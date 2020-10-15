Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми открывается выставка "Мир инструментов"

"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров →

14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов

Часть сотрудников Министерства социального развития Пермского края обучилась жестовому языку. Все эти специалисты работают в должности социального участкового. И теперь возьмут под свою опеку людей с ограничениями по слуху.
Социальный участковый Екатерина курсы языка жестов прошла совсем недавно. На получение первоначальных знаний ушла всего неделя. Пусть поначалу было трудно, зато теперь значительно проще найти общий язык.
Екатерина Пономарева, социальный участковый: "Это как будто учишь другой иностранный язык. Немножечко изменишь руку не так — это может означать несколько слов".В Прикамье сегодня проживает 78 тысяч инвалидов, из них 1200 - люди с нарушением слуха и речи. По словам главы региона Дмитрия Махонина, обеспечение равных прав для жителей является приоритетной задачей краевых властей. Именно поэтому в рамках программы «Доступная среда» и проводится обучение жестовому языку социальных работников. В Перми курсы прошли уже 14 человек.
Приемы граждан в отделах соцзащиты проводятся регулярно. Только вот глухонемые люди за помощью обращались не часто. Боялись обычного непонимания. Теперь же в большинстве случаев и здесь могут сказать: «Я тебя понимаю».
Как показывает первая практика, проблемы людей мало зависят от социального статуса или от медицинского диагноза.
Ирина Шардакова, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми: "Житейские вопросы - сложности с жильем, с родственниками, организация дополнительного ухода — все вопросы, с которыми к нам обращаются пожилые люди и люди с инвалидностью". В обществе глухих языку жестов обучают всех желающих, в том числе и волонтеров. В идеале, чтобы в каждом государственном учреждении был хотя бы один понимающий человек.
Татьяна Копылова, председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества глухих: "Жестовый язык признан государственным, он должен быть в ходу, везде".

Опубликовано: 15.10.2020 в 10:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми открывается выставка "Мир инструментов"

В Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. Новогайвинской

COVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020

В Перми состоялось заседание антинаркотической комиссии

Масочный режим и штрафы. Интервью с Марией Батыровой

Попались без маски. В Перми продолжаются межведомственные проверки общественного транспорта

Пермские врачи рассказали о симптомах коронавируса

Новый корпус 17-й гимназии откроет свои двери в 2022 году

В Перми идет финальная подготовка города к зиме


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми открывается выставка "Мир инструментов"

"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров →

Обратите внимание

в Перми

В Перми для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек
К 20 октября в Пермском крае развернут более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавиурсом на базе Городской больница №2 им. Граля. Перепрофилирован будет 7-этажный корпус на ул. Плеханова, 36. Об этом сообщает краевой Минздрав. Не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация будут маршрутизированы в больницу им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 4, ГКБ им. В.А. Тверье, Пермскую краевую клиническую больницу, МСЧ №140, больницу «РЖД-Медицина», кардиодиспансер, Пермскую центральную районную больницу (ш. Космонавтов, 359, Пермский район). Из развернутых в больнице им. Граля 300 коек 70 будут оснащены кислородом. При этом число таких коек планируется увеличить. На сегодня в Прикамье развернуто 3207 коек для пациентов с COVID. К сегодняшнему дню было перепрофилировано еще 50 коек в Больнице Коми-Пермяцкого округа. Таким образом, к середине следующей недели в Пермском крае число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено до 3,5 тысяч. Как заявляют в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно.
14.10.2020 в 16:15

Метки: Здоровье, в Пермском крае, в Перми, Официально

Северная ходьба — новый образ жизни
В конце октября в Москве пермская команда НИИ полимерных материалов по скандинавской ходьбе будет защищать честь Прикамья в финале всероссийских соревнований. Если еще вчера многие думали, что занимаются им только пожилые, то сегодня уже нет никаких оснований так считать.
14.10.2020 в 13:00

Метки: Спорт, Культура, в Пермском крае, в Перми, Образование

В октябре дольщики долгостроев на Цимлянской начнут получать компенсации
28 октября Федеральный Фонд защиты прав дольщиков начнет предоставлять выплаты дольщикам проблемных домов по ул. Цимлянской, 28, 30. На прошлой неделе Наблюдательным советом Фонда было принято решение о восстановлении прав дольщиков этого объекта с помощью выплат. Компенсаций ожидают 11 дольщиков долгостроев. По информации Дом РФ, общая сумма компенсаций составит 41 млн рублей. Размер компенсаций рассчитывается в соответствии с рыночной ценой жилья на основании отчёта оценщика, привлеченного Фондом. Как сообщили в Федеральном Фонде, записаться на удобные дату и время для подачи заявлений о выплате возмещений можно на официальном сайте Фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214. Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
13.10.2020 в 10:12

Метки: Деньги, Экономика, в Перми

Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
11.10.2020 в 11:11

Метки: в Перми, Общество

Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
Пермяки могут заниматься на тренажерах, поиграть в баскетбол, волейбол, теннис и футбол. Зимой предусмотрены места, где можно покататься на коньках и поиграть в хоккей.
09.10.2020 в 12:35

Метки: Спорт, Общество, в Перми

В России

В Перми открывается международный кинофестиваль «ЛАМПА»
Вечером в Перми открывается международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа». Принимать его будет площадка Morion Digital. Впервые кинопоказы и мероприятия будут транслироваться в сети, в том числе и церемония награждения победителей, которая состоится 16 октября, в пятницу. Сегодня же фестиваль откроет моно-спектакль известного российского актера театра и кино Александра Петрова.
14.10.2020 в 14:29

Метки: Культура, В России

В Перми находится самая длинная улица России
В Перми расположена самая длинная улица в России. Сегодня это официально признает сервис Яндекс.Карты. Здесь представили полное исследование улиц страны. Как выяснилось, самая длинная находится в Перми - это Восточный обход города, его протяженность 22 километра 600 метров. Самая короткая - в Ростове-на-Дону: длина переулка Титова всего 30 метров. Аналитики ресурса нашли и другие любопытные подробности о пермских улицах. Например, их суммарная длина - тысяча двести километров. А 356 улиц, имеют уникальные названия, которые не встречаются в других городах–миллионниках.
08.10.2020 в 12:05

Метки: Общество, В России, Интернет

Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел встречу с 20 губернаторами, которые были избраны в единый день голосования, 13 сентября. В совещании принял участие и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Владимир Путин обратил особое внимание на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии, и на продолжение борьбы с коронавирусом.
25.09.2020 в 09:05

Метки: Власть, Общество, В России

В Перми стартовала Всероссийская олимпиада школьников
В этом учебном году первый этап олимпиады – школьный – проводится с 21 сентября по 31 октября для обучающихся с 5-го по 11-й класс по общеобразовательным предметам, а также для учеников 4 класса по русскому языку и математике.
21.09.2020 в 17:53

Метки: Образование, В России

СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ»
В новом телевизионном сезоне телеканал
21.09.2020 в 17:00

Метки: Кино, СМИ, В России

Лента новостей RSS каналы

В Ленинском районе принудительно демонтируют вывескиВ Ленинском районе принудительно демонтируют вывески

В Перми подводят итоги благоустройства В Перми подводят итоги благоустройства

Постояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе ПермиПостояльцам пришлось покинуть опасную гостиницу в Свердловском районе Перми

"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров"Позвонили и сбросили". В полиции рассказали, чем могут быть опасны короткие звонки с неизвестных номеров

14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов

В Перми открывается выставка "Мир инструментов"В Перми открывается выставка "Мир инструментов"

В Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. НовогайвинскойВ Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. Новогайвинской

COVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузкиCOVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2020

В Перми для больных коронавирусом развернут еще более 300 коекВ Перми для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек

Пермяков предупредили об арктическом вторженииПермяков предупредили об арктическом вторжении

Социальные участковые прошли курсы сурдопереводаСоциальные участковые прошли курсы сурдоперевода

В Перми открывается международный кинофестиваль «ЛАМПА»В Перми открывается международный кинофестиваль «ЛАМПА»

ВИЧ-авария в бытуВИЧ-авария в быту

Новый рекорд - в Прикамье за сутки выявлено 109 случаев коронавирусаНовый рекорд - в Прикамье за сутки выявлено 109 случаев коронавируса

Северная ходьба — новый образ жизниСеверная ходьба — новый образ жизни

В Перми состоялось заседание антинаркотической комиссииВ Перми состоялось заседание антинаркотической комиссии

Масочный режим и штрафы. Интервью с Марией БатыровойМасочный режим и штрафы. Интервью с Марией Батыровой

В Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказокВ Прикамье вышел в свет уникальный аудиосборник пермских народных сказок

Управления репутацией в интернетеУправления репутацией в интернете

Попались без маски. В Перми продолжаются межведомственные проверки общественного транспортаПопались без маски. В Перми продолжаются межведомственные проверки общественного транспорта

Пермские врачи рассказали о симптомах коронавирусаПермские врачи рассказали о симптомах коронавируса

Новый корпус 17-й гимназии откроет свои двери в 2022 годуНовый корпус 17-й гимназии откроет свои двери в 2022 году

В Перми идет финальная подготовка города к зимеВ Перми идет финальная подготовка города к зиме

Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппаБолее 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную