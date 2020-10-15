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14 социальных участковых Прикамья выучили язык жестов
Социальный участковый Екатерина курсы языка жестов прошла совсем недавно. На получение первоначальных знаний ушла всего неделя. Пусть поначалу было трудно, зато теперь значительно проще найти общий язык.
Екатерина Пономарева, социальный участковый: "Это как будто учишь другой иностранный язык. Немножечко изменишь руку не так — это может означать несколько слов".В Прикамье сегодня проживает 78 тысяч инвалидов, из них 1200 - люди с нарушением слуха и речи. По словам главы региона Дмитрия Махонина, обеспечение равных прав для жителей является приоритетной задачей краевых властей. Именно поэтому в рамках программы «Доступная среда» и проводится обучение жестовому языку социальных работников. В Перми курсы прошли уже 14 человек.
Приемы граждан в отделах соцзащиты проводятся регулярно. Только вот глухонемые люди за помощью обращались не часто. Боялись обычного непонимания. Теперь же в большинстве случаев и здесь могут сказать: «Я тебя понимаю».
Как показывает первая практика, проблемы людей мало зависят от социального статуса или от медицинского диагноза.
Ирина Шардакова, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми: "Житейские вопросы - сложности с жильем, с родственниками, организация дополнительного ухода — все вопросы, с которыми к нам обращаются пожилые люди и люди с инвалидностью". В обществе глухих языку жестов обучают всех желающих, в том числе и волонтеров. В идеале, чтобы в каждом государственном учреждении был хотя бы один понимающий человек.
Татьяна Копылова, председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества глухих: "Жестовый язык признан государственным, он должен быть в ходу, везде".
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