Попались без маски. В Перми продолжаются межведомственные проверки общественного транспорта

С 19 октября пожаловаться на нарушение масочного режима можно будет посредством портала "Управляем вместе". Но пермяки ябедничать не привыкли. Более того, как оказалось, они сами порой готовы навести порядок, как это и произошло в одном из пермских автобусов. Кондуктор в автобусе сделала замечание пассажиру по поводу отсутствия маски, и попросила покинуть автобус, мужчина отказался. Другой пассажир возмутился происходящим, в итоге всё закончилось дракой, не нашедших общий язык людей.

Внимание кондуктора к пассажиру без маски понятно. Тем, кто допускает такое в салоне, грозят крупные штрафы. Перевозчики разводят руками - они получили бумагу от Роспотребнадзора, где ясно сказано. Александр Богданов, перевозчик: "Перевозчик не только вправе, но и обязан отказывать в допуске в общественный транспорт".

Как быть в такой ситуации, непонятно, говорит Александр. Он должен перевозить людей, и один кондуктор вряд ли потянет такое, чтобы билеты продавать, да ещё и убеждать тех, кто маску надевать отказывается.

Александр Богданов, перевозчик: "Сравнивать нас с теми же гипермаркетами, магазинами, это некорректно! Они могут просто не пускать. Мы этого сделать не можем, три двери у автобуса, как не пустить этих пассажиров?!"А между тем, в городе начались межведомственные проверки общественного транспорта, где под прицелом проверяющих - перевозчики, персонал автобусов и трамваев, и пассажиры.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта Пермского края: "Кондуктор собирает средства оплаты. В тот же момент он проверяет наличие маски. Если маски нет, он её выдаёт или просит покинуть транспортное средство. А если не покидает человек - полиция. Всё в рамках закона".

На сегодняшний день, сообщили в региональном Минтрансе, составлено два акта в отношении перевозчиков, чьи пассажиры были без масок. Материалы направляются в районные суды, и там будет приниматься решение о штрафах, для юрлиц это - до 300 тысяч рублей. Если говорить о пассажирах, там санкции до 30 тысяч, и некоторые говорят, что маска для них это как раз защита от возможного штрафа, а не от вируса.

Это одно из мнений, однако медики говорят об активности вируса, а указ регионального уровня - о том, что в местах массового скопления людей средства индивидуальной защиты обязательны. Если раньше пассажиров просили заранее приготовить деньги за проезд, то сейчас сюда можно и маску записать - есть требования, и как показывают последние события, ситуация может принять самый неожиданный оборот.

Как в автобусе, где произошла драка. Сейчас по факту этого происшествия полиция начала свою проверку, каков будет итог, прогнозировать рано. Вероятно, наказание понесут оба, один за отсутствие маски, второй - за рукоприкладство.