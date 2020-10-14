Масочный режим и штрафы. Интервью с Марией Батыровой
Правила и суть масочного режима, а также ответственность физических и юридических лиц за его исполнение - темы интервью с представителем Роспотребнадзора по Пермскому краю - заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю Марией Батыровой.
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