Пермские врачи рассказали о симптомах коронавируса

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Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
Сухой, непродуктивный кашель,
Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
Затруднения при дыхании,
Боли в области груди,
Головная боль,
Боль в мышцах,
Общее недомогание.Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Редко насморк.
При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.
Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что симптомы COVID-19 и грипп похожи: "оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти". Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.
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