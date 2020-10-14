Пермские врачи рассказали о симптомах коронавируса. По словам медиков, симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),Сухой, непродуктивный кашель,Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),Затруднения при дыхании,Боли в области груди,Головная боль,Боль в мышцах,Общее недомогание.Небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Редко насморк.При ОРВИ и простуде, в отличие о COVID-19, кашель мокрый, а не сухой, и всегда есть заложенность носа и насморк. Из схожих симптомов — небольшое повышение температуры и головная боль от легкой до умеренной.Роспотребнадзор, основываясь на информации ВОЗ, сообщает на своем сайте, что симптомы COVID-19 и грипп похожи: "оба вызывают респираторное заболевание с широким спектром вариантов — от бессимптомного или легкого до тяжелого состояния и смерти". Но при гриппе не бывает одышки или других проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая, в отличие от COVID-19.