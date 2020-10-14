Новый корпус 17-й гимназии откроет свои двери в 2022 году

Археологи закончили раскопки на пустыре между бывшим рестораном «Живаго» и 17-й гимназией в Перми. Теперь здесь можно приступать к строительным работам. Напомню, на площадке планируется возвести новый корпус для старейшего учебного заведения Перми.За месяц исследований на улице Ленина возле 17-й гимназии археологи собрали более 5 тысяч артефактов. Большинство - 18 и 19 века. Но есть и те, что датируются более ранним периодом. Находки планируется предложить музеям. Чтобы ничего не упустить и все зафиксировать, работали в 50 человек. Дело за малым. Сдать отчетность и можно начинать стройку.Игорь Козмирчук, руководитель ООО «Экспедиция»: "На этом участке, безусловно, можно проводить дальнейшее строительство. Сперва госорган по сохранности объектов культурного наследия должен принять нашу документацию".Речь о строительстве нового корпуса для 17-й гимназии. Такие планы обсуждались с 2018-го, тогда землю передали в муниципальную собственность, что дало возможность расширить площадь учебного заведения. Городские власти заверили, что земля останется за гимназией, и разработали проект. Виктор Агеев, и.о. первого заместителя главы администрации Перми: "Предпосылок или нормативных угроз для земельного участка, для документации на строительство не существует. Школа будет построена - нет никаких сомнений".Новый 4-этажный корпус рассчитан на 550 школьников при площади в 10,5 тысяч квадратных метров.По проекту в старом корпусе разместится начальная школа, остальные ребята будут учиться в новом. При этом все будет соединено специальным переходом, который расположится на уровне второго этажа.Радиоузел, рекреация, кабинет робототехники, спортивный блок - наполнение корпуса будет сделано по современным стандартам. С планами поделились и с родителями учеников гимназии.Сергей Волокитин, член Попечительского совета гимназии №17: "Мы довольны, что остается и начальная школа, и в перспективе появится новое здание".Ход будущих работ обещают контролировать и депутаты.Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это многолетняя история, к ней было подключено много и ресурсов, и сил".Аукцион на проведение строительно-монтажных работ собираются разместить в ноябре. Планируется, что в 2022 году новый корпус 17-й гимназии откроет двери. Часть артефактов, найденных археологами, займет свое почетное место именно там.