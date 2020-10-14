В Перми идет финальная подготовка города к зиме

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← Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
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Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
Утвержден итоговый вариант размещения в городе детской железной дороги
Проблемы госпитализации глазами минздрава и простых людей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2020
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