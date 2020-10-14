Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
По данным краевого минздрава, почти 624 тысячи жителей Пермского края уже поставили прививку от гриппа, из них почти 171 тысяча детей, более 85 тысяч – жители старше 65 лет. На сегодня более 98% медиков Прикамья тоже поставили прививки.
Поставить прививку может каждый житель Пермского края бесплатно в поликлинике, где он прикреплен, а также в одном из развернутых мобильных пунктов (их перечень обновляется регулярно). Чтобы поставить прививку, с собой не нужно иметь полис или паспорт, займет процедура не более 10 минут.
Напомним, в Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа – 314 тыс. доз: 202 тыс. доз для детей, для взрослых – 112 тыс. доз. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона.
На сегодняшний день в регион поставлено 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – 461 тыс. доз, для детей – 373 тыс. доз.
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