← Проблемы госпитализации глазами минздрава и простых людей
Более 620 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа →
Утвержден итоговый вариант размещения в городе детской железной дороги
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с представителями РЖД, где был утвержден итоговый вариант размещения в городе детской железной дороги. Как подчеркнул глава региона, проект должен совмещать в себе как досуговую, так и образовательную функции. Предполагается, что сама железная дорога пройдёт вдоль набережной Камы: от Перми-1 до Мотовилихинских заводов. Проект будет включать в себя Учебный центр на пересечении улиц Горького и Советской, с расположенным там же «Кванториумом», саму дорогу с ретро-поездом, а также по дореволюционному проекту Круговое депо в конце набережной, где разместится учебно-экспозиционный центр и пассажирская платформа. Кроме того, в старом здании депо на заводе Шпагина намерены разместить музей Уральской железной дороги.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Проблемы госпитализации глазами минздрава и простых людей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2020
COVID-19 у детей – в вопросах и ответах
Губернатор Прикамья провел встречу с генеральным консулом Туркменистана
Маски-шоу: без перегибов и фанатизма не обошлось
Депутаты вернулись к формату онлайн-приемов
В Перми объявлены аукционы по 6 автобусным маршрутам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.10.2020
УФАС Прикамья: цены на медицинские маски снизились
Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Добавить комментарий: