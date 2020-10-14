Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с представителями РЖД, где был утвержден итоговый вариант размещения в городе детской железной дороги. Как подчеркнул глава региона, проект должен совмещать в себе как досуговую, так и образовательную функции. Предполагается, что сама железная дорога пройдёт вдоль набережной Камы: от Перми-1 до Мотовилихинских заводов. Проект будет включать в себя Учебный центр на пересечении улиц Горького и Советской, с расположенным там же «Кванториумом», саму дорогу с ретро-поездом, а также по дореволюционному проекту Круговое депо в конце набережной, где разместится учебно-экспозиционный центр и пассажирская платформа. Кроме того, в старом здании депо на заводе Шпагина намерены разместить музей Уральской железной дороги.