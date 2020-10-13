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Губернатор Прикамья провел встречу с генеральным консулом Туркменистана

Глава региона Дмитрий Махонин провел встречу с генеральным консулом Туркменистана. Во время беседы были затронуты вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Например, по линии экспорта объем товарооборота с Туркменией с начала года составил более 6 млн долларов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019. Основную долю здесь составляют химическая продукция, пиломатериалы и металлоизделия. Губернатор также отметил, что в регионе ежегодно растёт количество иностранных студентов. Так, на сегодняшний день в Прикамье обучается несколько тысяч человек из 50 стран мира, в том числе из Туркменистана.Атадурды Байрамов, генеральный консул Туркменистана в Казани: "Мы также обсудили вопросы о развитии сотрудничества по транспорту, логистике, спорту и в области образования. В настоящее время в Пермском крае обучаются студенты из Туркменистана. И мы хотели бы выразить признательность за теплый приём туркменских студентов".

Опубликовано: 13.10.2020 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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