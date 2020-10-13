COVID-19 у детей – в вопросах и ответах

Специалисты Пермской краевой детской клинической больницы, оказывающие медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ответили на часто задаваемые вопросы.



В целом, у детей с COVID-19 симптомы болезни легче, чем у взрослых. Данные китайского исследования заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у детей подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы (повышенная температура, кашель, першение в горле, насморк, ломота в теле, частое чихание). Около трети имели признаки пневмонии, часто с повышением температуры тела, влажным кашлем и хрипами, но без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.

Существует четыре формы протекания болезни. Первая – бессимптомное течение, когда даже не знаешь, что инфицирован. До 30% детей переносят коронавирус именно в этой форме. Есть форма ОРВИ, самая распространенная. Иногда COVID-19 сопровождается пневмонией. И последняя, самая тяжелая форма заболевания – с признаками дыхательной недостаточности. В этом случае ребенок не может дышать, нуждается в искусственной вентиляции легких. У детей с тяжелым течением болезни обычно есть врожденная патология, например, иммунодефицит, болезни почек, легких, печени.

Международные эксперты зарегистрировали единичные случаи врожденной пневмонии, развившейся у новорожденных детей первых двух дней жизни, рожденных оперативным путем от матерей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все малыши, включая недоношенных, выздоровели.

По сообщениям ЮНИСЕФ и ВОЗ, ряд исследований кормящих женщин, болеющих COVID-19 или другими коронавирусными инфекциями, не выявили наличие вируса в грудном молоке. Есть данные, указывающие на возможность наличия вирусной РНК в грудном молоке, но нет никаких сведений, подтверждающих наличие в грудном молоке активного вируса, который может передаться малышу.

Лечение в амбулаторных условиях проходит по аналогии с ОРВИ и бронхитом. Детям назначается постельный режим, обильное питье, при высокой температуре – парацетомол или ибупрофен (чередовать препараты не рекомендуется в связи с частотой побочных эффектов). В качестве иммуностимулятора прописывается рекомбинантный интерферон-альфа, который помогает снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни. Отметим, что ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, поэтому важно, чтобы лечение назначал врач.

Могут. Коронавирус передается при личном контакте, воздушно-капельным путем (при чихании и кашле), при прикосновении к зараженным вирусом поверхностям. Поэтому дети легко могут разносить вирус и передавать его другим, особенно членам своей семьи и пожилым родственникам.