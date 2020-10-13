Маски-шоу: без перегибов и фанатизма не обошлось

Ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте в отдельном случае приняло гипертрофированные масштабы. В автобусе 27 маршрута произошла настоящая драка. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, началось все с того, что один из пассажиров, молодой мужчина, отказался надевать маску, о чем его настоятельно попросила кондуктор. Затем женщина предложила упрямцу покинуть салон автобуса, но парень отказался. И тут за масочный режим вступился второй участник драки. Пока непонятно, был это водитель или рядовой пассажир, но за дело он взялся идейно, из-за потасовки даже разбежались все люди.