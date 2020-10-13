Маски-шоу: без перегибов и фанатизма не обошлось
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.10.2020
УФАС Прикамья: цены на медицинские маски снизились
Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
В Перми выберут лучшее студенческое общежитие
Почти рекорд: за сутки в Пермском крае выявлено 104 случая коронавируса
Гигантскую лужу на ул. Соликамской так и не ликвидировали
"Рассказывала про денежную реформу". В Перми псевдоработница пенсионного фонда не смогла обжаловать приговор
Баскетбольный клуб "Парма" ушёл на карантин
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