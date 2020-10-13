Депутаты вернулись к формату онлайн-приемов

К формату онлайн приемов на фоне ухудшения эпидобстановки вновь вынуждены вернуться депутаты краевого парламента. Впрочем, и такие встречи имеют позитивный эффект.

На связи Светлана Суворова из посёлка Куеда. Пруд, по её словам стал настоящей точкой притяжения для детишек, и очень кстати пришлась бы помощь в обустройстве детской площадки рядом с водоёмом.

Светлана Суворова, житель п. Куеда: "Нынче у нас было много детей, пруд красивый, одно из красивейших мест, и хотели бы попросить помочь в облагораживании пруда".

На этой стороне видеомоста - краевой парламентарий Олег Третьяков, в региональной приёмной председателя партии «Единая Россия», по скайпу он общается с куединскими избирателями.

Вопросы решаются, невзирая на расстояния, точно так же люди записываются на приём, диалог идёт, и связь не подводит. В условиях коронавирусных ограничений работа депутата в округе продолжается - детская площадка - один из вопросов. Валерий Горбунов, например, поднял вопрос о ремонте участка муниципальной дороги в Нижнесавинском сельском поселении.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы проработаем вопрос с моими помощниками с Министерством транспорта Пермского края. Там как раз готовятся новые подходы по распределению бюджетов на содержание транспортной сети".

Общественные приёмные депутата находятся в Куединском, Уинском и Чернушинском округах, и Олег Третьяков до начала ограничений регулярно выезжал в эти территории и встречался с жителями. И сейчас связь не прервалась - на время сменился формат.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Живое общение сохранилось, люди предварительно обсуждают с помощником моим на территории свои злободневные вопросы или проблемы, которые они хотят донести до своего депутата, а потом приходят на встречу со мной".

Результаты встречи дня сегодняшнего - восемь человек пообщались с депутатом. В ближайшем будущем позитивные изменения почувствуют все жители Куединского муниципального округа, ведь речь идёт о детской и спортивной площадках, дороге и даже новой концертной сцене под открытым небом.