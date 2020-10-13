В Перми объявлены аукционы по 6 автобусным маршрутам

Департамент транспорта администрации Перми объявил аукционы по 6 автобусным маршрутам. К работе по новым контрактам перевозчики должны приступить 1 декабря этого года. Новые контракты предполагают обновление парка автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Аукционы объявлены по автобусным маршрутам №11 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №19 «Микрорайон Липовая гора – Центральный рынок», №45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова», №51 «Микрорайон Владимирский – станция Пермь-1», №59 «Микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка». Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание автобусного маршрута №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка». На всех маршрутах будут работать автобусы большой вместимости.

Для того, чтобы принять участие в аукционе, перевозчик обязан иметь в своем автопарке автобусы с максимальным сроком эксплуатации не более 11 месяцев, минимальным экологическим классом не менее Евро-5, наличием низкопольных площадок для маломобильных категорий пассажиров. Все автобусы должны быть оснащены дополнительным оборудованием: электронными табло, системами видеонаблюдения, навигационного контроля, аудиоинформирования, датчиками пассажиропотока и стационарными валидаторами. Также по условиям контрактов к 1 июня 2021 года все автобусы должны быть оснащены системой кондиционирования воздуха.

По итогам проведения новых аукционов будут заключены контракты сроком до конца сентября 2025 года, предусматривающие перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплата работы перевозчика будет осуществляться за фактический пробег автобусов.