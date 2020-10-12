← Прокуратура открывает горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей
В Ленинградской области установлен знак в память о погибших бойцах 21-й Пермской дивизии
Только по официальным данным, в сражениях вблизи небольшого городка на реке Свирь погибли более 3 тыс. уроженцев Прикамья, свыше пятисот по-прежнему считаются пропавшими без вести. Еще около 6,5 тыс. человек были ранены.
В память об их подвиге в год 75-летия Великой Победы при поддержке Администрации губернатора Пермского края была установлен знак. На его черной гранитной плите размещена табличка со словами: «Героям 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков».
Инициатива увековечения памяти земляков принадлежит кунгурцу – ныне настоятелю Кронштадтского морского никольского ставропигиального собора архимандриту Алексию. 21-я стрелковая Пермская Краснознаменная дивизия была сформирована 3 сентября 1918 года из отдельных партизанских отрядов Пермской губернии, артиллерийской батареи путиловских рабочих Петрограда и Архангельской пехотной бригады. С 11 сентября 1941 года дивизия начала переброску подразделений на северный участок Карельского фронта. К тому моменту она уже была сборной – в ней состояли бойцы Рабоче-крестьянской Красной Армии со всего Советского Союза, но наименование «Пермская» она сохранила на протяжении всей войны. После переброски соединение заняло рубеж на р. Свирь. Дислоцировалась 21-я стрелковая дивизия в Лодейном Поле. После отражения наступления противника соединение занимало оборону вплоть до весны 1944 года. Дивизия принимала участие во многих боевых операциях. Успешно оборонялась и наступала на Кольском полуострове в Румынии и победно закончила войну в Венгрии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прокуратура открывает горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей
В лобовом ДТП около Перми пострадали три человека
Минприроды Пермского края переходит на дистанционный режим работы
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Проверки систем пожарной безопасности не обошлись без ЧП
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
Министр финансов Пермского края покинула пост
Добавить комментарий: