В Ленинградской области установлен знак в память о погибших бойцах 21-й Пермской дивизии

На аллее Славы в г. Лодейное Поле Ленинградской области состоялось торжественное открытие знака в память о погибших в годы Великой Отечественной войны бойцах 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии. После переброски с Дальнего востока воины из Прикамья почти три года стояли на защите северных подступов к Ленинграду. Ценой своей жизни с августа 1941-го по март 1944 года они не давали немецко-фашистским войскам замкнуть второе внешнее блокадное кольцо вокруг северной столицы.Только по официальным данным, в сражениях вблизи небольшого городка на реке Свирь погибли более 3 тыс. уроженцев Прикамья, свыше пятисот по-прежнему считаются пропавшими без вести. Еще около 6,5 тыс. человек были ранены.В память об их подвиге в год 75-летия Великой Победы при поддержке Администрации губернатора Пермского края была установлен знак. На его черной гранитной плите размещена табличка со словами: «Героям 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков».Инициатива увековечения памяти земляков принадлежит кунгурцу – ныне настоятелю Кронштадтского морского никольского ставропигиального собора архимандриту Алексию. 21-я стрелковая Пермская Краснознаменная дивизия была сформирована 3 сентября 1918 года из отдельных партизанских отрядов Пермской губернии, артиллерийской батареи путиловских рабочих Петрограда и Архангельской пехотной бригады. С 11 сентября 1941 года дивизия начала переброску подразделений на северный участок Карельского фронта. К тому моменту она уже была сборной – в ней состояли бойцы Рабоче-крестьянской Красной Армии со всего Советского Союза, но наименование «Пермская» она сохранила на протяжении всей войны. После переброски соединение заняло рубеж на р. Свирь. Дислоцировалась 21-я стрелковая дивизия в Лодейном Поле. После отражения наступления противника соединение занимало оборону вплоть до весны 1944 года. Дивизия принимала участие во многих боевых операциях. Успешно оборонялась и наступала на Кольском полуострове в Румынии и победно закончила войну в Венгрии.