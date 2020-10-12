Прокуратура открывает горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей

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← В лобовом ДТП около Перми пострадали три человека
В Ленинградской области установлен знак в память о погибших бойцах 21-й Пермской дивизии →
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11.10.2020 в 11:11
09.10.2020 в 12:35
09.10.2020 в 11:00
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В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Проверки систем пожарной безопасности не обошлись без ЧП
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На бульваре им. Советской Армии в Перми начали высаживать деревья-крупномеры
До 2022 года в Пермском крае откроют еще три новых онкологических центра
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