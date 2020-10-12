Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ЦИФРЫ НЕДЕЛИНаселение Пермского края продолжает сокращаться. В 2019-м - на 11 тысяч человек. Для сравнения: это помноженное в два раза число жителей, к примеру, Усолья. Годом раньше край потерял чуть больше пяти тысяч человек. Это меньше одного условного Усолья. Причины традиционные. Людей рождается меньше, чем умирает, а уезжает больше, чем приезжает. Итого на 1 января 2020 года в Прикамье насчитали 2 миллиона 599 тысяч жителей. Максимальный показатель десяти последних лет 2 миллиона 637 тысяч. Это 2015 год.ПЛАНЫ НЕДЕЛИВ Лондон! Или в Стамбул. Или в Барселону. Теоретически у пермских авиапассажиров может появиться возможность «стартануть» в Европу прямо из Большого Савино. Сразу нескольким перевозчикам разрешения на такие полеты выдала РОСАВИАЦИЯ. Но это теория. Теперь практика. Пока из Перми летать за границу вообще нельзя. Есть просьба разрешить это делать. Но ответа пока нет. Далее, решение РОСАВИАЦИИ это еще не сами рейсы. Появятся они или нет в расписании Большого Савино, пока неизвестно.ПРЕДМЕТ НЕДЕЛИКофейный стаканчик. Но не простой, а напоминающий простые правила поведения на дорогах. Это совместная акция нефтяников и пермских полицейских. «Не гони!», «Отложи трубку», «Пропусти человека на зебре». То, что любой водитель вроде бы знает, но частенько забывает. Теперь знания ПДД ему освежат на ЛУКОЙЛовских заправках. До конца месяца к кофе здесь прилагаются такие вот «напоминалки». На всех стаканчиках простые правила безопасности и яркие картинки, которые помогают сходу понять, о чем идет речь. А еще это своеобразные лотерейные билеты. Главный приз - 100 литров отличного ЛУКОЙЛовского бензина. Достаточно лишь сфотографироваться с акционным стаканчиком, и выложить его в интернет с хештегом #ЛУКОЙЛРУЛИТ. Победителя определят случайным образом.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИНе уверен — не говори. Именно так нужно реагировать на многочисленные звонки «из вашего банка». Что они будут, сомнений нет. Пермские полицейские фиксируют рост числа преступлений с использованием банковских карт. По статистике на два прошлогодних теперь приходится три свежих. Самый популярный способ — выведать у владельца данные его карты. Сделать это могут под видом проверки из банка. Или заманчивого предложения совершить интернет-покупку. Способов на самом деле масса. А способов вернуть украденные с карты деньги очень немного. Отсюда совет: не говорить с незнакомыми про деньги и не раздавать направо и налево свои банковские данные.ОЦЕНКА НЕДЕЛИТри века кино. Видео на 300 лет непрерывного просмотра ежемесячно скачивают в интернете пермяки. Это выводы компании МЕГАФОН. Интересно, что самая большая нагрузка на сети в субботу. А вот четверг — относительно спокойный день. Пиковое время с десяти вечера до полуночи. В сети в эти часы максимальное число пользователей. Если не считать Перми, то самые активные пользователи живут в Пермском районе, Березниках, Чайковском и Барде. Ищут они не только видео. Абсолютный хит этого года — сезонная загородная недвижимость. Пермь — шестой в России город по количеству запросов «купить дачу».